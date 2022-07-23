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Ch. R - Review of Basic Concepts
Lial - College Algebra 13th Edition
Lial13th EditionCollege AlgebraISBN: 9780136881063Not the one you use?Change textbook
All textbooksLial 13th EditionCh. R - Review of Basic ConceptsProblem 132
Chapter 1, Problem 132

Complete the table of fraction, decimal and percent equivalents. Fraction in lowest terms(or Whole Number) 1/10 Decimal ? Percent ?

Verified step by step guidance
1
Identify the given fraction: \( \frac{1}{10} \). This fraction is already in its lowest terms.
Convert the fraction to a decimal by dividing the numerator by the denominator: calculate \( 1 \div 10 \).
Express the decimal obtained in step 2 as a decimal number.
Convert the decimal to a percent by multiplying it by 100: \( \text{Decimal} \times 100 \).
Add the percent symbol (%) to the result from step 4 to complete the percent equivalent.

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Video duration:
1m
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Key Concepts

Here are the essential concepts you must grasp in order to answer the question correctly.

Converting Fractions to Decimals

To convert a fraction to a decimal, divide the numerator by the denominator. For example, 1/10 means dividing 1 by 10, which equals 0.1. This process helps express fractions in a decimal form for easier comparison and calculation.
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Guided course
05:45
Radical Expressions with Fractions

Converting Decimals to Percents

To convert a decimal to a percent, multiply the decimal by 100 and add the percent symbol (%). For instance, 0.1 multiplied by 100 equals 10%, which expresses the decimal as a percentage of a whole.
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04:34
Converting Standard Form to Vertex Form

Simplifying Fractions

Simplifying a fraction means reducing it to its lowest terms by dividing the numerator and denominator by their greatest common divisor (GCD). This ensures the fraction is expressed in the simplest form, making it easier to understand and convert.
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05:45
Radical Expressions with Fractions
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