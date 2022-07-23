Textbook Question
Simplify each complex fraction. [ (y+3)/y - 4/(y-1) ] / [ y/(y - 1) + 1/y ]
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Simplify each complex fraction. [ (y+3)/y - 4/(y-1) ] / [ y/(y - 1) + 1/y ]
Write each decimal as a fraction. (Do not write in lowest terms.) 0.6
Simplify each expression. Write answers without negative exponents. Assume all variables represent positive real numbers. 82/3
Write each decimal as a fraction. (Do not write in lowest terms.) 0.4
Evaluate each expression. (-2)4
Perform each division. See Examples 7 and 8.