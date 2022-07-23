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Ch. R - Review of Basic Concepts
Lial - College Algebra 13th Edition
Lial13th EditionCollege AlgebraISBN: 9780136881063Not the one you use?Change textbook
All textbooksLial 13th EditionCh. R - Review of Basic ConceptsProblem 83
Chapter 1, Problem 83

Let U = {0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13}, M = {0, 2, 4, 6, 8}, N = {1, 3, 5, 7, 9, 11, 13}, Q = {0, 2, 4, 6, 8, 10, 12}, and R = {0, 1, 2, 3, 4}.Use these sets to find each of the following. Identify any disjoint sets. M ∪ N

Verified step by step guidance
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Step 1: Understand the problem. You are given several sets and asked to find the union of sets M and N, denoted as \(M \cup N\). The union of two sets includes all elements that are in either set or both.
Step 2: Write down the sets explicitly: \(M = \{0, 2, 4, 6, 8\}\) and \(N = \{1, 3, 5, 7, 9, 11, 13\}\).
Step 3: To find \(M \cup N\), combine all unique elements from both sets without repeating any element.
Step 4: List the elements from \(M\) and then add elements from \(N\) that are not already in \(M\).
Step 5: After forming the union, check if \(M\) and \(N\) are disjoint by verifying if they have any common elements. If there are no common elements, the sets are disjoint.

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Video duration:
1m
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Key Concepts

Here are the essential concepts you must grasp in order to answer the question correctly.

Set Union

The union of two sets combines all unique elements from both sets into one set. For example, the union of sets M and N, denoted M ∪ N, includes every element that is in M, in N, or in both, without duplicates.
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Finding the Domain and Range of a Graph

Disjoint Sets

Two sets are disjoint if they have no elements in common. Identifying disjoint sets involves checking whether their intersection is empty, meaning they share no elements.
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Interval Notation

Set Notation and Elements

Understanding set notation and how elements are listed is essential. Sets are collections of distinct elements, and recognizing the elements in each set helps perform operations like union and intersection accurately.
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