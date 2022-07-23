Textbook Question
Add or subtract as indicated. 46.88 - 13.45
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Add or subtract as indicated. 46.88 - 13.45
Simplify each expression. Write answers without negative exponents. Assume all variables represent positive real numbers. (k1/3)/(k2/3)(k-1)
Evaluate each expression.
Simplify each rational expression. Assume all variable expressions represent positive real numbers. (Hint: Use factoring and divide out any common factors as a first step.) [(y2 +2)5(3y) - y3(6)(y2+2)4(3y)] / [(y2+2)7]
Factor by any method. See Examples 1–7. x2+xy-5x-5y
Perform the indicated operations. Assume all variables represent positive real numbers.