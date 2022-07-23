Textbook Question
Evaluate each expression.
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Evaluate each expression.
Evaluate each expression.
Simplify each expression. Write answers without negative exponents. Assume all variables represent positive real numbers. (z3/4)/(z5/4)(z-2)
Simplify each rational expression. Assume all variable expressions represent positive real numbers. (Hint: Use factoring and divide out any common factors as a first step.) [4(x2- 1)3 + 8x(x2-1)4] / [16(x2-1)3]
Perform each division. See Examples 9 and 10. (4x3+9x2-10x-6)/(4x+1)
Add or subtract as indicated. 345.1 - 56.31