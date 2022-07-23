Textbook Question
Simplify each expression. Write answers without negative exponents. Assume all variables represent positive real numbers. (27/64)-4/3
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Simplify each expression. Write answers without negative exponents. Assume all variables represent positive real numbers. (27/64)-4/3
Simplify each complex fraction. [ 2/[(x+h)2 + 16] - 2/(x2+16)] / h
Factor each polynomial. See Example 7. (3x+4)3-1
Write each decimal as a fraction. (Do not write in lowest terms.) 0.043
Simplify each radical. Assume all variables represent positive real numbers.
Simplify each radical. Assume all variables represent positive real numbers.