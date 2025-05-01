Skip to main content
Financial Accounting
3. Accrual Accounting Concepts
3. Accrual Accounting Concepts
3. Accrual Accounting Concepts / Adjusting Entries: Supplies / Problem 4
Problem 4
Which statement best describes the difference between cash basis and accrual basis accounting for supplies?
A
Both methods record supplies when used.
B
Cash basis records supplies when paid for, accrual basis records when used.
C
Accrual basis records supplies when paid for, cash basis records when used.
D
Both methods record supplies when paid for.
