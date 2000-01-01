Back
Concentration Calculator
Compute solution concentration and prep values: M, required mass, or required volume. Includes a quick converter (M ↔ w/w %, w/v %, ppm).
Formula & Equations Used
Molarity: M = n / V (mol·L⁻¹)
Moles from mass: n = m / MW
Mass for target M: m = M · V · MW
Volume for target M: V = n / M
Converter (approx.): w/v% ≈ (M·MW)/10 ; w/w% ≈ (M·MW·0.1)/ρ ; ppm ≈ M·MW·1000
