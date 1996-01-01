10. Periodic Properties of the Elements
Paramagnetism and Diamagnetism
10. Periodic Properties of the Elements Paramagnetism and Diamagnetism
22PRACTICE PROBLEM
Identify each of these ions as being paramagnetic or diamagnetic.
Cu2+
Zn2+
Cr+
Mn2+
Identify each of these ions as being paramagnetic or diamagnetic.
Cu2+
Zn2+
Cr+
Mn2+
ANSWERS OPTIONS
A
Diamagnetic, Paramagnetic, Paramagnetic, Paramagnetic
B
Paramagnetic, Diamagnetic, Paramagnetic, Paramagnetic
C
Paramagnetic, Paramagnetic, Diamagnetic, Paramagnetic
D
Paramagnetic, Paramagnetic, Paramagnetic, Diamagnetic