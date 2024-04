Identify the stronger base in each of the following pairs:

(i) C 6 H 5 COO– or C 6 H 11 COO– (pK a C 6 H 5 COOH = 4.2; pK a C 6 H 11 COOH = 4.9)

(ii) CH 3 O– or –NHCH 3 (pK a CH 3 OH = 15.5; pK a CH 3 NH 2 = 40)