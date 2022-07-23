Find cos(s + t) and cos(s - t).
cos s = - 8/17 and cos t = - 3/5, s and t in quadrant III
Find cos(s + t) and cos(s - t).
sin s = 2/3 and sin t = -1/3, s in quadrant II and t in quadrant IV
Find cos(s + t) and cos(s - t).
cos s = √2/4 and sin t = - √5/6, s and t in quadrant IV
Match each expression in Column I with its equivalent expression in Column II.
sin 60° cos 45° - cos 60° sin 45°
Verify that each equation is an identity (Hint: cos 2x = cos(x + x).)
cos 2x = cos² x - sin² x
Verify that each equation is an identity (Hint: cos 2x = cos(x + x).)
cos 2x = 1 - 2 sin² x
Verify that each equation is an identity (Hint: cos 2x = cos(x + x).)
cos 2x = (cot² x - 1)/(cot² x + 1)