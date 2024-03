Find the solutions of the following trigonometric equation over the interval  [ 0 , 2 π ) \left[0,2\pi\right) [0,2π). Express the solutions as exact values or rounded to two decimal places, if required.

 tan ⁡ 3 x + sec ⁡ 3 x = 1 \tan3x+\sec3x=1 tan3x+sec3x=1