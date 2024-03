The given set of measurements describes triangle  A B C ABC ABC. Use the law of sines to find  B B B.

 C = 62. 9 ∘ , c = 45.7 ft , b = 33.3 ft C= 62.9^\circ,c=45.7~\text{ft},b=33.3~\text{ft} C=62.9∘,c=45.7 ft,b=33.3 ft