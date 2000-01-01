Equilibrium Constant Calculator (Kc & Kp)
Build an equilibrium expression from species (role, stoichiometric ν, phase) and compute Kc (using concentrations) or Kp (using partial pressures). Solids and liquids are excluded automatically from Kc; only gases count for Kp. Optionally convert between Kc and Kp via Δn and T.
Background
For a reaction aA + bB ⇌ cC + dD, K = (activities of products)coeff / (activities of reactants)coeff. We approximate activities with concentrations for Kc and with partial pressures for Kp. Conversion uses Kp = Kc(RT)Δn with Δn = (sum ν gases products − sum ν gases reactants).
How to use this calculator
- Kc mode: enter concentrations (mol/L) for gases/aqueous. Solids/liquids are auto-excluded.
- Kp mode: enter partial pressures (atm) for gases only. Non-gases are auto-excluded.
- Optionally provide T to convert Kc ⇄ Kp with Δn (gases).
Formula & Equations Used
- Kc = \( \dfrac{\prod [\mathrm{product}]^{\nu}}{\prod [\mathrm{reactant}]^{\nu}} \) using gas + aqueous species
- Kp = \( \dfrac{\prod (P_{\mathrm{product}})^{\nu}}{\prod (P_{\mathrm{reactant}})^{\nu}} \) using gaseous species
- Δn = Σν(products, gas) − Σν(reactants, gas)
- Kp = Kc(RT)Δn, R = 0.082057 L·atm·mol⁻¹·K⁻¹
Examples
Example 1 (Kp, heterogeneous)
CaCO₃(s) ⇌ CaO(s) + CO₂(g). Only the gas appears in Kp: Kp = P(CO₂).
Example 2 (Kc, aqueous)
Fe³⁺ + SCN⁻ ⇌ FeSCN²⁺. Kc = [FeSCN²⁺]/([Fe³⁺][SCN⁻]).
Frequently Asked Questions
Q: Why do solids & liquids drop out?
Their activity is ~1, so they don’t appear in K expressions.
Q: What if one side ends up empty?
That side becomes 1. This often happens in heterogeneous equilibria.
Q: Which units for Kp?
Use atm so R = 0.082057 and the (RT)Δn conversion is consistent.