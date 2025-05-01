Calculus
x=−8π9,−7π9,−5π9,−4π9,−2π9,−π9,π9,2π9,4π9,5π9,7π9,8π9x=-\(\frac{8\pi}{9}\),-\(\frac{7\pi}{9}\),-\(\frac{5\pi}{9}\),-\(\frac{4\pi}{9}\),-\(\frac{2\pi}{9}\),-\(\frac{\pi}{9}\),\(\frac{\pi}{9}\),\(\frac{2\pi}{9}\),\(\frac{4\pi}{9}\),\(\frac{5\pi}{9}\),\(\frac{7\pi}{9}\),\(\frac{8\pi}{9}\)
x=−7π9,−5π9,−π9,π9,5π9,7π9x=-\(\frac{7\pi}{9}\),-\(\frac{5\pi}{9}\),-\(\frac{\pi}{9}\),\(\frac{\pi}{9}\),\(\frac{5\pi}{9}\),\(\frac{7\pi}{9}\)
x=−8π9,−4π9,−2π9,2π9,4π9,8π9x=-\(\frac{8\pi}{9}\),-\(\frac{4\pi}{9}\),-\(\frac{2\pi}{9}\),\(\frac{2\pi}{9}\),\(\frac{4\pi}{9}\),\(\frac{8\pi}{9}\)
x=−8π9,−4π9,−2π9x=-\(\frac{8\pi}{9}\),-\(\frac{4\pi}{9}\),-\(\frac{2\pi}{9}\)