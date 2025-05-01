Calculus
2π3(7+3ln(7+23)) units2\(\frac{2\pi}{3}\]\left\)(\(\sqrt\)7+3\(\ln\[\left\)(\(\frac{\sqrt7+\sqrt2}{3}\]\right\))\(\right\))~\(\text{units}\)^2
π4(21+4ln(7+32)) units2\(\frac{\pi}{4}\]\left\)(\(\sqrt{21}\)+4\(\ln\[\left\)(\(\frac{\sqrt7+\sqrt3}{2}\]\right\))\(\right\))~\(\text{units}\)^2
2π3(2+3ln(5+23)) units2\(\frac{2\pi}{3}\]\left\)(2+3\(\ln\[\left\)(\(\frac{\sqrt5+\sqrt2}{3}\]\right\))\(\right\))~\(\text{units}\)^2
π4(1+4ln(5+22)) units2\(\frac{\pi}{4}\]\left\)(1+4\(\ln\[\left\)(\(\frac{\sqrt5+\sqrt2}{2}\]\right\))\(\right\))~\(\text{units}\)^2