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Introduction to Volume & Disk Method
9. Graphical Applications of Integrals / Introduction to Volume & Disk Method / Problem 4
Problem 4

What is the surface area of the solid formed by revolving f(x)=cosx f(x) = \(\cos\) x on [0,π3]\(\left\)[0,\(\frac{\pi}{3}\]\right\)] about the xx-axis?