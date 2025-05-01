Calculus
What is the primary purpose of partial fraction decomposition in calculus?
Evaluate the integral ∫1(x−3)(x+2)dx \(\int\) \(\frac{1}{(x - 3)(x + 2)}\) \, dx .
Evaluate the indefinite integral: ∫dxx(x6+1) \(\int\) \(\frac{dx}{x(x^6 + 1)}\)
Set up the partial fraction decomposition for 5x2+7(x2−6x+9)(x2+2x+5) \(\frac{5x^2 + 7}{(x^2 - 6x + 9)(x^2 + 2x + 5)}\) . Do not solve for the unknown constants.
Evaluate the integral:
∫464x5+36x3+6x2+27x3+9xdx\(\int\)_4^6\(\frac{4x^5 + 36x^3 + 6x^2 + 27}{x^3 + 9x}\)\,dx