If a constant  d > 1 d > 1 d>1 has a natural logarithm value of  ln ⁡ d ≈ 5.2983 \ln d\thickapprox5.2983 lnd≈5.2983, estimate the values of  log ⁡ 5 d \log_5d log5​d and  log ⁡ d 5 \log_{d}5 logd​5 using the fact that  ln ⁡ 5 ≈ 1.6094 \ln5\thickapprox1.6094 ln5≈1.6094.