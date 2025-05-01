Back
Unlike mitosis, what type of cells does meiosis produce? Meiosis produces haploid germ cells (sex cells), such as sperm and egg cells, which have half the chromosome number of the original diploid cell. How many rounds of cell division occur during meiosis? Meiosis involves two rounds of cell division: meiosis I and meiosis II. How many times does a cell divide during meiosis? A cell divides twice during meiosis. Does crossing over occur in mitosis or meiosis? Crossing over occurs in meiosis, specifically during prophase I. Which part of meiosis is most similar to mitosis? Meiosis II is most similar to mitosis, as it involves the separation of sister chromatids. In which process is the chromosome number halved: mitosis or meiosis? The chromosome number is halved during meiosis. How many times does the cell divide in meiosis? The cell divides twice in meiosis. How many times does the cell divide in meiosis? The cell divides two times during meiosis. How many times does a cell divide in meiosis? A cell divides two times in meiosis. What is the mature female egg cell called? The mature female egg cell is called an ovum. How many cell divisions occur in meiosis? Meiosis consists of two cell divisions. What is the major difference between mitosis and meiosis? The major difference is that mitosis produces genetically identical diploid cells, while meiosis produces genetically distinct haploid cells through two divisions and includes crossing over. How many times does a cell divide during meiosis? A cell divides twice during meiosis. In what type of cell does meiosis occur? Meiosis occurs in germ cells, which are cells that give rise to gametes (sperm and egg cells). How many cell divisions occur in mitosis and meiosis? Mitosis involves one cell division, while meiosis involves two cell divisions. During which phase does a spindle form in a haploid cell during meiosis? A spindle forms in a haploid cell during prophase II of meiosis. Which division of meiosis is most similar to mitosis? Meiosis II is most similar to mitosis. What part of meiosis is most similar to mitosis? Meiosis II, especially the separation of sister chromatids, is most similar to mitosis. How many cell divisions occur during meiosis? Two cell divisions occur during meiosis. Are homologous chromosomes involved in mitosis or meiosis? Homologous chromosomes pair and separate during meiosis, not mitosis. How many cell divisions occur in meiosis? Meiosis involves two cell divisions. What type of cell does meiosis occur in? Meiosis occurs in germ cells. In what type of cell does meiosis occur? Meiosis occurs in germ cells, which produce gametes. In what way is meiosis II similar to mitosis? Meiosis II is similar to mitosis because both involve the separation of sister chromatids into individual cells. Which animal cell type undergoes meiosis? Germ cells, such as those that produce sperm and eggs, undergo meiosis in animals. Meiosis occurs in which type of cell? Meiosis occurs in germ cells. Which phase of meiosis is similar to mitosis? Meiosis II is similar to mitosis. Which part of meiosis is similar to mitosis? Meiosis II is similar to mitosis. Which stage of meiosis is most like mitosis? Meiosis II is most like mitosis. Which animal cell type undergoes meiosis? Germ cells, such as those that produce sperm and eggs, undergo meiosis. Which part of meiosis is most similar to mitosis? Meiosis II is most similar to mitosis. Mitosis is most similar to which part of meiosis? Mitosis is most similar to meiosis II. Which best defines a diploid cell during meiosis? A diploid cell during meiosis contains two sets of homologous chromosomes, one from each parent. Which stage of meiosis is most like mitosis? Meiosis II is most like mitosis. Which cell type is produced from meiosis? Meiosis produces haploid gametes, such as sperm and egg cells. What part of meiosis is similar to mitosis? Meiosis II is similar to mitosis. What is a major difference between mitosis and meiosis? A major difference is that mitosis produces identical diploid cells, while meiosis produces genetically diverse haploid cells through two divisions and crossing over. What is a fertilized egg cell called? A fertilized egg cell is called a zygote. What occurs in meiosis but not mitosis? Crossing over and homologous recombination occur in meiosis but not in mitosis. In what type of cell would meiosis occur? Meiosis occurs in germ cells.
Meiosis quiz #1
