Laboratory Materials definitions

  • Transfer Pipette
    Plastic instrument designed for moving small amounts of liquid accurately between containers.
  • Burette
    Graduated glass tube with a stopcock, ideal for delivering precise liquid volumes in titrations.
  • Buckner Funnel
    Porous-bottomed funnel used with vacuum flasks to separate solids from liquids during filtration.
  • Vacuum Flask
    Thick-walled container with a side arm for attaching tubing, used to speed up filtration by suction.
  • Graduated Cylinder
    Tall, narrow vessel marked with volume lines, suitable for measuring approximate liquid quantities.
  • Beaker
    Wide-mouthed container available in various sizes, used for holding and measuring larger liquid volumes.
  • Volumetric Flask
    Precision flask with a single calibration mark, essential for preparing accurate solution dilutions.
  • Erlenmeyer Flask
    Conical flask with a narrow neck, useful for mixing and transferring substantial solution amounts.
  • Crucible
    Heat-resistant container with a lid, designed for drying or heating small solid samples at high temperatures.
  • Evaporating Dish
    Shallow ceramic vessel that allows liquids to evaporate, leaving behind solid residues.
  • Spatula
    Small, flat tool for transferring minimal quantities of powdered solids between containers.
  • Scupula
    Scoop-shaped instrument for moving larger amounts of solid substances in the laboratory.
  • Funnel
    Conical device that guides liquids or powders into containers with small openings, minimizing spills.
  • Filter Paper
    Porous, circular sheet folded and placed in a funnel to separate solids from liquids during filtration.
  • Separatory Funnel
    Glass vessel with a stopcock, used for partitioning mixtures, especially in acid-base extractions.