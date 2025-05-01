Transfer Pipette Plastic instrument designed for moving small amounts of liquid accurately between containers. Burette Graduated glass tube with a stopcock, ideal for delivering precise liquid volumes in titrations. Buckner Funnel Porous-bottomed funnel used with vacuum flasks to separate solids from liquids during filtration. Vacuum Flask Thick-walled container with a side arm for attaching tubing, used to speed up filtration by suction. Graduated Cylinder Tall, narrow vessel marked with volume lines, suitable for measuring approximate liquid quantities. Beaker Wide-mouthed container available in various sizes, used for holding and measuring larger liquid volumes. Volumetric Flask Precision flask with a single calibration mark, essential for preparing accurate solution dilutions. Erlenmeyer Flask Conical flask with a narrow neck, useful for mixing and transferring substantial solution amounts. Crucible Heat-resistant container with a lid, designed for drying or heating small solid samples at high temperatures. Evaporating Dish Shallow ceramic vessel that allows liquids to evaporate, leaving behind solid residues. Spatula Small, flat tool for transferring minimal quantities of powdered solids between containers. Scupula Scoop-shaped instrument for moving larger amounts of solid substances in the laboratory. Funnel Conical device that guides liquids or powders into containers with small openings, minimizing spills. Filter Paper Porous, circular sheet folded and placed in a funnel to separate solids from liquids during filtration. Separatory Funnel Glass vessel with a stopcock, used for partitioning mixtures, especially in acid-base extractions.
Laboratory Materials definitions
