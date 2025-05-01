Essential Micronutrients definitions Flashcards
Micronutrients Compounds required in small quantities to support vital physiological functions and maintain overall health. Vitamins Organic substances classified by solubility, crucial for metabolic processes and body maintenance. Fat-soluble Vitamins Nutrients absorbed with dietary fat, stored in liver and adipose tissue, including A, D, E, and K. Water-soluble Vitamins Compounds absorbed directly into the bloodstream, with excess eliminated via urine. Vitamin D Nutrient synthesized through sun exposure, essential for bone health and calcium regulation. Folate B vitamin vital for genetic material production and fetal neural development. Folic Acid Synthetic form of a B vitamin added to grains to prevent birth defects related to neural tube formation. Minerals Inorganic elements necessary for body structure, fluid balance, and metabolic reactions. Major Minerals Elements required in amounts exceeding 100 milligrams daily, supporting functions like fluid regulation. Trace Minerals Elements needed in minute quantities, often involved in specialized physiological roles. Iron Element crucial for oxygen transport in blood, with deficiency being the most prevalent nutrient shortfall. Calcium Inorganic element found in foods like broccoli, essential for bone structure and muscle function. Sodium Major mineral important for maintaining fluid equilibrium and nerve signaling. Neural Tube Defects Birth abnormalities prevented by adequate intake of certain B vitamins during pregnancy. Liver Organ responsible for storing excess fat-soluble nutrients and aiding in metabolic regulation.
Essential Micronutrients definitions
