Which is the correct order of the flow of sound waves to the hair cells? A) Pinna, tympanic membrane, cochlea, auditory ossicles B) Pinna, auditory ossicles, tympanic membrane, cochlea C) Pinna, tympanic membrane, auditory ossicles, cochlea D) Cochlea, tympanic membrane, pinna, auditory ossicles

You can tap to flip the card. 👆