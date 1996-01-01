Skip to main content
Frequency Calculator

Calculate frequency (f), period (T), wavelength (λ), or angular frequency (ω). Supports wave relation (v = fλ), rpm ↔ Hz, smart unit conversions, quick picks, step-by-step work, and a mini frequency scale visual.

Background

Frequency is “how often per second.” It’s linked to period by f = 1/T. For waves, v = fλ. For rotation, Hz = rpm/60. Angular frequency connects via ω = 2πf.

Uses f = 1/T.

How to use this calculator

  • Pick a mode: period ↔ frequency, wave relation, ω ↔ f, or rpm ↔ Hz.
  • Enter values and choose units.
  • Click Calculate to get clean results + conversions.
  • Use Quick picks to sanity-check common cases (50/60 Hz, 440 Hz, rpm records, GHz signals).

How this calculator works

  • It converts inputs into base units (Hz, seconds, meters, m/s) to keep calculations consistent.
  • Then it applies the relationship for your mode: f = 1/T, v = fλ, ω = 2πf, or Hz = rpm/60.
  • Finally, it formats results into student-friendly units (like ms/µs for period, or kHz/MHz/GHz for frequency).

Formula & Equation Used

Frequency and period:

f=1T
T=1f

Wave relation:

v=fλ

Angular frequency:

ω=2πf

Rotation conversion:

Hz=rpm60

Example Problems & Step-by-Step Solutions

Example 1 — Frequency from period

A signal repeats every 0.02 s. f = 1/T = 1/0.02 = 50 Hz.

Example 2 — Period from frequency

U.S. AC power is 60 Hz. T = 1/f = 1/60 ≈ 0.0167 s = 16.7 ms.

Example 3 — Wave relation

Sound speed is 343 m/s and wavelength is 0.78 m. f = v/λ = 343/0.78 ≈ 440 Hz.

Example 4 — rpm ↔ Hz

A record spins at 33⅓ rpm. Hz = rpm/60 = 33.33/60 ≈ 0.556 Hz.

Frequently Asked Questions

Q: What’s the difference between frequency and angular frequency?

Frequency is in Hz (cycles/s). Angular frequency is in rad/s and equals ω = 2πf.

Q: How do I convert rpm to Hz fast?

Divide by 60: Hz = rpm/60.

Q: When should I use v = fλ?

Use it whenever the problem gives any two of speed, frequency, and wavelength.