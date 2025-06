16. Parametric Equations / Eliminate the Parameter / Problem 3

For a satellite moving in an elliptical path given by x = − 3 + 2 cos t x=-3+2\cos t x = − 3 + 2 cos t and y = 4 + 5 sin t y=4+5\sin t y = 4 + 5 sin t , eliminate the parameter t t t to express its path in the standard form of an ellipse.