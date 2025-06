11. Inverse Trigonometric Functions and Basic Trig Equations / Inverse Sine, Cosine, & Tangent / Problem 4

Find the solution of the equation on the interval [0, 4] using a calculator. Round the answer to four decimal places.

( arctan x ) 3 − 3 x + 5 = 0 \left(\arctan x\right)^3-3x+5=0 ( arctan x ) 3 − 3 x + 5 = 0