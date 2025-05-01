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Introduction to Contingency Tables
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Problem 1
Problem 2
Problem 3
Problem 4
Problem 5
Introduction to Contingency Tables
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Practice
Summary
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4. Probability / Introduction to Contingency Tables / Problem 2
Problem 2
Which explanation correctly contrasts joint and conditional probability?
A
Joint probability measures change over time between events A and B, whereas conditional probability measures stability across repeated samples irrespective of other events happening.
B
Joint probability refers to the sum of probabilities for separate events, and conditional probability is the average probability across all outcomes once a subset is removed arbitrarily.
C
Joint probability is always larger than conditional probability because it counts more events, while conditional probability is smaller since it conditions on a known event.
D
Joint probability is P(A and B), the probability both occur simultaneously; conditional probability is P(B | A), the probability B occurs when A is known to have occurred.
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