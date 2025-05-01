Skip to main content
Statistics for Business
Uniform Distribution
Problem 1
Problem 2
Problem 3
Problem 4
Problem 5
Problem 6
Problem 7
Problem 1
A continuous random variable
Y
Y
is uniformly distributed over the interval
3
≤
Y
≤
15
3 \leq Y \leq 15
. What is
P
(
6
≤
Y
≤
10
)
P(6 \leq Y \leq 10)
?
A
0.01
0.01
B
0.25
0.25
C
0.55
0.55
D
0.33
0.33
