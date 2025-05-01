Calculus
π6+233(x−12)+239(x−12)2\(\frac{\pi}{6}\)+\(\frac{2\sqrt3}{3}\[\left\)(x-\(\frac\)12\(\right\))+\(\frac{2\sqrt3}{9}\]\left\)(x-\(\frac\)12\(\right\))^2
π3+233(x−12)+239(x−12)2\(\frac{\pi}{3}\)+\(\frac{2\sqrt3}{3}\[\left\)(x-\(\frac\)12\(\right\))+\(\frac{2\sqrt3}{9}\]\left\)(x-\(\frac\)12\(\right\))^2
π6+233(x+12)+239(x+12)2\(\frac{\pi}{6}\)+\(\frac{2\sqrt3}{3}\[\left\)(x+\(\frac\)12\(\right\))+\(\frac{2\sqrt3}{9}\]\left\)(x+\(\frac\)12\(\right\))^2
π6−233(x−12)−239(x−12)2\(\frac{\pi}{6}\)-\(\frac{2\sqrt3}{3}\[\left\)(x-\(\frac\)12\(\right\))-\(\frac{2\sqrt3}{9}\]\left\)(x-\(\frac\)12\(\right\))^2