6. Derivatives of Inverse, Exponential, & Logarithmic Functions / Derivatives of Inverse Trigonometric Functions / Problem 3

Without finding the derivative of y = cos ⁡ − 1 x y=\cos^{-1}x , determine the slope of the line tangent to y = cos ⁡ − 1 x y=\cos^{-1}x at ( 1 2 , π 3 ) \left(\frac12,\frac{\pi}{3}\right) .