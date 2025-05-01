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Taylor Series & Taylor Polynomials
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Problem 2
Problem 3
Problem 4
Problem 5
Taylor Series & Taylor Polynomials
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15. Power Series / Taylor Series & Taylor Polynomials / Problem 2
Problem 2
Evaluate the following limit using Taylor series:
lim
t
→
0
e
t
−
1
−
t
t
2
\(\displaystyle\]\lim\)_{t \(\to\) 0} \(\frac{e^t - 1 - t}{t^2}\)
A
1
2
\(\frac\)12
B
2
2
C
−
1
2
-\(\frac\)12
D
∞
\(\infty\)
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