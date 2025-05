0. Functions / Trigonometric Identities / Problem 1

If sin ⁡ ( P ) = 1 6 \sin\left(P\right)=\frac16 sin ( P ) = 6 1 ​ and cos ⁡ ( P ) = 35 6 \cos\left(P\right)=\frac{\sqrt{35}}{6} cos ( P ) = 6 35 ​ ​ , find cot ⁡ ( P ) \cot\left(P\right) cot ( P ) using trigonometric identities.