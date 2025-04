4. Molecular Compounds / Naming Binary Molecular Compounds / Problem 4

Identify either the name or the chemical formula for each of the given compounds:

A. Boron Nitride

B. Tetraphosphorous trioxide

C. Nitrous acid

D. Silver Chlorite

E. Sn 3 N 4

F. FeSO 3

G. IBr 3

H. SCl 6