Introduction to Chemistry
9. Electrons in Atoms and the Periodic Table - Part 3 of 4

9. Electrons in Atoms and the Periodic Table / Periodic Trend: Atomic Radius (Simplified) / Problem 29
Problem 29
What happens to the atomic radius as you move from left to right across a period?
A
The atomic radius increases.
B
The atomic radius remains constant.
C
The atomic radius first increases then decreases.
D
The atomic radius decreases.
Show Answer