Electronic Structure: Number of Electrons quiz #1

  • Which neutral atom is isoelectronic with O2+?
    A neutral atom with the same number of electrons as O2+ is one whose atomic number equals the number of electrons in O2+. O2+ has 6 electrons, so a neutral atom with 6 electrons is carbon (C).
  • Which element has 8 electrons in its neutral atom?
    Oxygen (O) has 8 electrons in its neutral atom.
  • Which element has 47 electrons in its neutral atom?
    Silver (Ag) has 47 electrons in its neutral atom.
  • What is the number of electrons in a neutral potassium atom?
    A neutral potassium (K) atom has 19 electrons.
  • How many electrons are in a neutral barium atom?
    A neutral barium (Ba) atom has 56 electrons.
  • How many electrons does a neutral fluorine atom have?
    A neutral fluorine (F) atom has 9 electrons.
  • Which element has 10 electrons in its neutral atom?
    Neon (Ne) has 10 electrons in its neutral atom.
  • Which element has 36 electrons in its neutral atom?
    Krypton (Kr) has 36 electrons in its neutral atom.
  • Which element has 19 electrons in its neutral atom?
    Potassium (K) has 19 electrons in its neutral atom.
  • Which element has 18 electrons in its neutral atom?
    Argon (Ar) has 18 electrons in its neutral atom.
  • Which element has the most electrons among the elements listed?
    The element with the highest atomic number among those listed has the most electrons; for example, barium (Ba) with 56 electrons.
  • How many electrons does a neutral aluminum atom have?
    A neutral aluminum (Al) atom has 13 electrons.
  • How many electrons are in a neutral sodium atom?
    A neutral sodium (Na) atom has 11 electrons.
  • How many electrons are in a neutral tin atom?
    A neutral tin (Sn) atom has 50 electrons.
  • How many electrons are in a neutral zirconium atom?
    A neutral zirconium (Zr) atom has 40 electrons.
  • How many electrons are in a neutral phosphorus atom?
    A neutral phosphorus (P) atom has 15 electrons.
  • How many electrons does a neutral zinc atom have?
    A neutral zinc (Zn) atom has 30 electrons.
  • How many electrons are in a neutral copper atom?
    A neutral copper (Cu) atom has 29 electrons.
  • How many electrons are in a neutral oxygen atom?
    A neutral oxygen (O) atom has 8 electrons.
  • How many electrons are in a neutral lithium atom?
    A neutral lithium (Li) atom has 3 electrons.
  • How many electrons are in a neutral carbon atom?
    A neutral carbon (C) atom has 6 electrons.
  • How do you find the number of electrons in a neutral atom of an element?
    For a neutral atom, the number of electrons equals the atomic number of the element.
  • How many electrons are in a neutral silicon atom?
    A neutral silicon (Si) atom has 14 electrons.