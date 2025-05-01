Personal Health
Increases cardiac output during activity; with training lowers resting HR and BP and modestly improves lipids and insulin sensitivity.
Lowers resting HR and BP; improves endothelial vasodilation, lipids, insulin sensitivity, inflammation, visceral fat, and VO2max.
Produces short‑term metabolic benefits after bouts, but long‑term risk reduction requires repeated training‑induced vascular and metabolic improvements.
Raises daily energy expenditure; long‑term risk reduction also requires improved vascular function, lipids, and reduced visceral fat.