Personal Health
Jogging: 4 days/week moderate-intensity steady-state for 35 minutes per session; Resistance: full-body circuit 2 days/week, sets of 12–15 reps per exercise with short rest and emphasis on continuous movement rather than progressive load.
Jogging: 3 days/week moderate-intensity steady-state for 35 minutes per session; Resistance: full-body weight training 2 days/week, sets of 8–12 reps per exercise with gradual load increase and 48–72 hours recovery.
Jogging: 5 days/week higher-volume moderate-intensity for 40–50 minutes per session; Resistance: upper/lower split 3 days/week, sets of 6–8 reps per exercise with heavier loads but fewer total sets per muscle group.
Jogging: 2 days/week high-intensity intervals for 20 minutes per session; Resistance: full-body 4 days/week, sets of 8–12 reps per exercise with minimal rest and limited recovery between sessions.