Personal Health
Increased basal metabolic rate, decreased hunger hormones, more frequent exercise, and improved insulin sensitivity.
Altered appetite hormones (higher ghrelin, lower leptin), stronger cravings for energy-dense foods, reduced physical activity from fatigue, and impaired glucose regulation.
Fewer hours awake so fewer meals are eaten, increased muscle mass, reduced snacking, and lowered cortisol.
Greater fat oxidation during sleep, improved dietary choices, increased energy expenditure, and reduced food-seeking behavior.