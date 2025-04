16. Angular Momentum / Intro to Angular Momentum / Problem 2

Determine the angular momentum magnitude for Mars revolving around the sun, assuming a circular orbit. Treat Mars as a particle? (Useful data about Mars: mass: 6.42 × 1023 kg; radius: 3.39 × 106 m; orbit radius: 2.28 × 1011 m; orbital period: 687.0 days)