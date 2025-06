16. Parametric Equations / Graphing Parametric Equations / Problem 1

Given the parametric equations x = 4 cos ( t ) − 4 x=4\cos(t)-4 x = 4 cos ( t ) − 4 and y = 4 sin ( t ) + 4 y=4\sin(t)+4 y = 4 sin ( t ) + 4 for t t t ∈ \in [ 0 , 2 π ] [0, 2π] [ 0 , 2 π ] , graph the corresponding curve. What is the rectangular equation of this curve?