16. Parametric Equations / Graphing Parametric Equations / Problem 2

Given the parametric equations x = 4 t + 1 x = 4t + 1 x = 4 t + 1 and y = 2 t − 5 y = 2t - 5 y = 2 t − 5 for t t t ∈ \in ( − ∞ , ∞ ) (-∞, ∞) ( − ∞ , ∞ ) , what is the rectangular equation that represents this curve? Graph the curve.