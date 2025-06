14. Vectors / Unit Vectors and i & j Notation / Problem 2

Given the following vector, v \mathbf{v} v , obtain the unit vector that aligns with the direction of v \mathbf{v} v .

v = − 5 i + 2 j \mathbf{v}=-5\mathbf{i}+2\mathbf{j} v = − 5 i + 2 j