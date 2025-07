The following data set shows the battery lives in hours of 28 28 different smartphone models: 10 10 , 12 12 , 14 14 , 16 16 , 18 18 , 20 20 , 22 22 , 24 24 , 26 26 , 28 28 , 30 30 , 32 32 , 34 34 , 36 36 , 38 38 , 40 40 , 42 42 , 44 44 , 46 46 , 48 48 , 50 50 , 52 52 , 54 54 , 56 56 , 58 58 , 60 60 , 62 62 , 64 64 . About how many smartphone models have battery lives at or below the third quartile?