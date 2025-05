2. Intro to Derivatives / Derivatives as Functions / Problem 4

Determine the derivative of the function f ( x ) = f\left(x\right)= 4 x 4 4x^4 using the definition:

f ′ ( x ) = lim ⁡ h → 0 f ( x + h ) − f ( x ) h f^{\prime}\left(x\right)={\displaystyle\lim_{h\to0}}\text{ }\frac{f\left(x+h\right)-f\left(x\right)}{h} f ′ ( x ) = h → 0 lim ​ h f ( x + h ) − f ( x ) ​