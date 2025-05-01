Skip to main content
Introduction to Chemistry
4. Atoms and Elements - Part 2 of 2
Problem 1
Problem 2
Problem 3
4. Atoms and Elements / Periodic Table: Main Group Element Charges / Problem 2
Problem 2
Which path is easier for aluminum to achieve a noble gas configuration?
A
Lose 5 electrons
B
Gain 3 electrons
C
Lose 3 electrons
D
Gain 5 electrons
