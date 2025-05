10. Parametric Equations / Writing Parametric Equations / Problem 2

Determine the set of parametric equations for the hyperbola with vertices at ( 5 , 0 ) (5, 0) ( 5 , 0 ) and ( − 5 , 0 ) (-5, 0) ( − 5 , 0 ) , and foci at ( 8 , 0 ) (8, 0) ( 8 , 0 ) and ( − 8 , 0 ) (-8, 0) ( − 8 , 0 ) .