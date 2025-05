5. Inverse Trigonometric Functions and Basic Trigonometric Equations / Evaluate Composite Trig Functions / Problem 3

Determine the exact value of the expression without using a calculator.

cos ⁡ ( 2 arctan ⁡ 84 13 ) \cos\left(2\arctan\frac{84}{13}\right) cos ( 2 arctan 13 84 ​ )