8. Vectors / Dot Product / Problem 6

Find the angle between the two vectors. Express the angle in degrees and round it to two decimal places.

〈 15 , 0 〉 , 〈 5 , 3 〉 〈15, 0〉, 〈5, 3〉 〈15 , 0〉 , 〈5 , 3〉