5. Inverse Trigonometric Functions and Basic Trigonometric Equations / Inverse Sine, Cosine, & Tangent / Problem 7

Find the value of the given inverse trigonometric function using a calculator. Write your answer in radians.

y = tan ⁡ − 1 ( 1.5679827 ) y=\tan^{-1}(1.5679827) y = tan − 1 ( 1.5679827 )