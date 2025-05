The circle with a radius of one unit is partitioned into twelve equal arcs, where each arc corresponds to specific t-values. Determine the value of the trigonometric function at the given real number t using the (x,y) coordinates in the diagram or specify that the expression is undefined.

cot ⁡ ( 4 π 3 ) \cot(\frac{4\pi}{3}) cot ( 3 4 π ​ )