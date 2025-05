0. Functions / Combining Functions / Problem 2

Evaluate the composite function a ( b ( y ) ) a\left(b\left(y\right)\right) a ( b ( y ) ) given the following:

a ( x ) = x 2 a\left(x\right)=x^2 a ( x ) = x 2

b ( x ) = x 2 − 7 b\left(x\right)=x^2-7 b ( x ) = x 2 − 7