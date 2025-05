0. Functions / Graphs of Trigonometric Functions / Problem 7

Find the amplitude and period for the given trigonometric expression below.

P ( x ) = 5.7 sin ⁡ ( 1 9 ( x − 7 ) ) P\left(x\right)=5.7\sin\left(\frac19\left(x-7\right)\right) P ( x ) = 5.7 sin ( 9 1 ​ ( x − 7 ) )